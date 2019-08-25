Иран просит у западных стран разрешить поставки нефти

Речь идет об экспорте не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на иранские дипломатические источники. Ранее сегодня глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «семерки». По сведениям «Рейтер», в Тегеране разрешения на поставки нефти считают условием для переговоров с Западом о иранской ядерной программе. Сейчас экспорт нефти из Ирана запрещен санкциями США.