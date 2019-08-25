В Венгрии завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали две золотые медали.

До воскресенья в копилке российских гребцов золотых наград не было. Но сегодняшний день сполна восполнил этот пробел.

Юрий Постригай и Александр Дьяченко стали первыми в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Отмечу, что Олимпийские Чемпионы Лондона сели в один экипаж после двухлетнего перерыва. Что не помешало им триумфально выступить в Венгрии.

Победили россияне и в соревнованиях каноэ четверок на дистанции 500 м.

Медалей высшей пробы удостоены, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль. Причем, для последнего это 16-е золото чемпионатов мира. На этой же дистанции байдарок-четверок наши стали четвертыми, и завоевали для страны лицензию на Олимпиаду в Токио

Добавим, что в копилке российских гребцов на Чемпионате мира также три серебряные и одна бронзовая награда.