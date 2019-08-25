Иркутский губернатор заявил о монтаже в пленке с голосом чиновницы, назвавшей жителей затопленного Тулуна «быдлом»

Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о монтаже в пленке с голосом чиновницы, которая назвала жителей затопленного Тулуна «быдлом». По словам главы региона, он хочет детально разобраться в произошедшем.

«Бичевня», «алкашня» и «быдло» — такие слова звучали в адрес пришедших на встречу президентом Путиным жителей пострадавшего от затопления города. В середине августа региональное издание Irk.ru опубликовало аудиозапись, на которой женский голос в экспрессивной манере давал характеристики как самим участникам встречи, так и президенту и группе его сопровождения. Утверждало, что голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич. Это начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области.

В разговоре звучат резкие высказывания о местных жителях и дается весьма критическая оценка того, как организовывался визит путина. В интернете был опубликован и ролик, смонтированный по фрагментам звукозаписи. Алашкевич отрицала, что это ее голос. Сергей Левченко назначил служебное расследование по поводу аудиозапись и на время его проведения Алашкевич отстранили от работы. Тем не менее, по словам губернатора, он хочет в деталях разобраться во всем и после найденных следов монтажа назначил проведение еще целого ряда экспертиз аудиофайла.

Ранее у себя в фейсбуке чиновница назвала появление аудиозаписи «провокацией со стороны сил, которые раскачивают социально-политическую ситуацию в области».