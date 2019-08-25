Республиканец Джо Уолш объявил об участии в президентских выборах в США

По его словам, Дональд Трамп лжет каждый раз, когда открывает рот. Бывший конгрессмен в эфире АВС отметил, что действующий президент безумен, чудаковат, нетерпим и некомпетентен. Уолш добавил, что все в Республиканской партии считает его неподходящим лидером.

Ранее о намерении побороться с Трампом за пост президента сообщил республиканец Билл Уэлд, который был губернатором штата Массачусетс.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре следующего года.