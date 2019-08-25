В Российской Футбольной Премьер Лиге завершается 7-й тур

После того, как в субботу «Зенит» проиграл в «Уфе», а «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью, сразу у трех команд стало по 14 очков. Сегодня настичь триумвират лидеров смогут, в случае собственных побед, «Спартак» и «Ростов».

Красно-белые сыграют в Самаре против «Крыльев Советов». А ростовчане будет принимать «Рубин». Обе встречи начнутся в 7 вечера. Канал Матч ТВ будет вести прямую трансляцию из Ростова.

Подходит к концу игра в Москве между ЦСКА и «Ахматом». Марио Фернандес вывел хозяев вперед незадолго до перерыва.

Ну а последними сегодня начнут выяснять отношения в Туле «Арсенал» и ФК «Оренбург».

Заключительный матч тура между «Уралом» и «Сочи» пройдет завтра.