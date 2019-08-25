Президент Франции Эммануэль Макрон: Страны «большой семёрки» хотят избежать появления у Ирана ядерного оружия

Страны «большой семёрки» хотят избежать появления у Ирана ядерного оружия, заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече стран-участниц саммита в Биаррице также обсудили северокорейскую ядерную программу и ряд других вопросов.

Иранская ядерная программа одна из ключевых тем обсуждения на саммите «большой семерки» в эти выходные. Тегерану такой вид оружия не нужен, лидеры G7 выступают за мир в регионе, озвучил общую позицию Эммануэль Макрон – президент страны, в которой проходит саммит. В Биарриц несколько часов назад прилетел глава иранского МИДа Джавад Зариф. Он отказался встречаться с президентом США и сейчас проводит переговоры со своим французским коллегой. Дональд Трамп сегодня сожалел по поводу новых ракетных запусков Северной Кореи и критиковал Китай. Хозяин Белого дома предлагал его привлечь к ответственности за недобросовестную торговлю.

Президента США в этом поддержал премьер Канады Джастин Трюдо. Трамп также сожалел о том, что не поднял пошлины на китайские товары ещё выше. С октября их размер составит 30%, но, похоже, американскому президенту этого мало. Великобритания и США в течение года могут заключить крупное торговое соглашение, это рассказал журналистам на саммите семёрки новый премьер Соединённого королевства Борис Джонсон. А вот прогресса с главой Евросовета Дональдом Туском ему достигнуть не удалось. Переговоры на полях саммита касались предстоящего выхода Британии из Евросоюза. Премьер допустил ранее брекзит без соглашения, но в ЕС это полностью исключают. Антиглобалисты во Франции сегодня отменили все акции протеста. Это объяснили чрезмерным присутствием полиции в местах проведения мероприятий, сообщает агентство ТАСС. На акциях хотели выразить недовольство политикой глав стран семёрки и непосредственно Франции – хозяйки саммита.

Члены стран «большой семёрки» также заявили о готовности помочь в тушении крупных пожаров в лесах Амазонии. Лидеры G7 обсудили на саммите вопрос возможного возвращения России в группу, но пришли к выводу, что пока это делать ещё рано из-за ситуации на Украине.