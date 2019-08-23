В Тюмени девушке медики отказали в госпитализации из-за скорого окончания рабочей смены
О скандальном инциденте рассказала «Эху Москвы» журналист т сетевого издания 72.ru Юлия Мальцева.
Отказавшихся принимать пациента врачей накажут, — сказала «Эху Москвы» исполняющая обязанности главы пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.
По данным областного Департамента здравоохранения девушка в удовлетворительном состоянии. Ее здоровью ничего не угрожает.
Проверку проводит Следственный комитет.