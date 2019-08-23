Православные активисты в Екатеринбурге сегодня провели акцию против восстановления граффити Лампаса Покраса

Они возмущены тем, что художник нарисовал на площади гигантский крест. Участники акции выстроились в линию в футболках, надписи на которых сложились во фразу: «Крест – символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь».

Один из активистов сказал, что готов закрасить площадь кровью – лишь бы не было креста.

Жители Екатеринбурга, которые выступили против восстановления арт-объекта на Уралмаше, не собирались прибегать к радикальным действиям. Некоторые использовали довольно резкие выражения, но это лишь выражение их мнения. Об этом «Эху Москвы» рассказал член оргкомитета фестиваля «Стенограффия» Дмитрий Чабанов.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко пригласил православных активистов и представителей фестиваля «Стенограффия» на встречу в понедельник, чтобы еще раз обсудить судьбу работы Покраса Лампаса.

На самом деле агрессию посеяли именно инициаторы появления рисунка. Такое мнение «Эху Москвы» высказал настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский.

Он отметил, что недовольство людей размещением православных символов в неподходящих местах возникает в России регулярно.