Православные активисты выступили против восстановления в Екатеринбурге креста работы Покраса Лампаса
Это гигантское граффити на одной из площадей. Ранее рабочие залили его часть гудроном. Но завтра художник Покрас Лампас начнет восстанавливать испорченный рисунок. Как передает издание «Екатеринбург-онлайн», православные активисты выстроились в линию в футболках с надписями, которые сложились во фразу: «Крест – символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь».
Один из активистов сказал, что готов закрасить площадь кровью – лишь бы не было креста.