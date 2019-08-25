В Москве на Славянской площади сегодня задержали троих участников пикета «За смену власти»

Об этом сообщает сайт проекта «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Эдуарда Рудыка.

У памятника создателям славянской азбуки Кирилла и Мефодия были задержаны активисты Николай Овсянников, Кирилл Мямлин и Владимир Филин. Они были доставлены в отделение полиции «Китай-город». Как отмечает «ОВД-Инфо», организаторы пикета прежде направили заявку на проведение массового мероприятия на Славянской площади, но ответа властей так и не получили. Заявители решили, что в связи с отсутствием отказа или предложения с другими вариантами мест ее проведения, их акция согласована. Однако, видимо у представителей силовых структур позиция на сей счет оказалась иной. О том, что предъявлено задержанным пока не сообщалось. Около получаса назад стало известно и об инциденте у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Там возникли проблемы у проводившего одиночный пикет Виктора Немытова. Там активисты провластной группировки SERB напали на него, отобрав плакат со словами «свободу политзаключенным» и строчкой из песни группы ДДТ «Печальная страна, а в ней твое окно». После этого они скрылись.

Протесты с требованием допуска независимых кандидатов в Мосгордуму и освобождения задержанных на акциях в их поддержку проходят в Москве с середины лета. Самыми массовыми несогласованные акции 27 июля и 3 августа. На каждой из них них были задержаны свыше тысячи человек.