Полиция Гонконга впервые с начала протестов применила водометы

Для разгона демонстрантов был использован также слезоточивый газ, — сообщает британский телеканал Скай Ньюс. Протестующие закидывали полицейских камнями. Есть также информация о применении зажигательных смесей. Задержано около 30 человек. В это воскресенье протесты в основном происходили только в одном районе Гонконга. Неделю назад на акцию вышли почти 2 миллиона человек.

Протесты в бывшей британской колонии продолжаются два месяца. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю.