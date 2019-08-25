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16:32, 25 августа 2019

Полиция Гонконга впервые с начала протестов применила водометы

Для разгона демонстрантов был использован также слезоточивый газ, — сообщает британский телеканал Скай Ньюс. Протестующие закидывали полицейских камнями. Есть также информация о применении зажигательных смесей. Задержано около 30 человек. В это воскресенье протесты в основном происходили только в одном районе Гонконга. Неделю назад на акцию вышли почти 2 миллиона человек.

Протесты в бывшей британской колонии продолжаются два месяца. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю.



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