«Аэрофлот» оказался в числе авиакомпаний с наименьшим числом пилотов-женщин

Российский перевозчик замкнул соответствующий список вместе с авиакомпанией Emirates.

Доля женщин-авиаторов в российской авиакомпании – одна из самых низких на рынке. Из более чем 4200 пилотов, лишь 58 — женщины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование платформы для путешествий FromAtoB.com. Оно проведено среди 45 перевозчиков и основывается на данных Международной ассоциации пилотов и Международного сообщества женщин-пилотов. Впрочем, в самой компании отметили, что одинаково относятся к мужчинам и женщинам при приеме на работу. В нижней части рейтинга оказалась и авиакомпания Emirates. У компании 99 женщин-пилотов, при этом больше трети из них получили работу за последние два года. Кстати, низкий процент женщин исследователи также нашли в Qatar Airways, Finnair Oyj и Jetconnect. А вот на первом месте рейтинга находится австралийская QantasLink. Там доля женщин достигает почти 12%.

В среднем среди всех авиакомпаний доля пилотов-женщин составляет лишь 5%. А это значит, что каждый двадцатый рейс находится в руках представительниц слабого пола.