Двух активистов задержали в Петербурге на акции за честные выборы

Несколько десятков активистов сегодня вышли на Невский проспект к гостиному дворы. Они как и все последние недели требуют честных выборов в Петербурге и в Москве. Также они протестуют против нынешних властей и настаивают на прекращении уголовных дел против фигурантов так называемого московского дела о массовых беспорядках в Москве. Известного петербургского активистки Вадима козака задержали ещё до того, как он вышел из метро, за что именно не объяснили, сейчас он находится в отделении полиции. Также с невского проспекта увезли в участок ещё одного молодого человека у него в руках был плакат с надписью «оставайся дальше в стороне пока продают твою родину, выборы есть, а выбора нет, конец цитаты. Его задержали за то что он отказался давать свой паспорт в руки полицейским.

На Невском проспекте до сих пор находятся около десяти полицейских машин и автозаков — они перекрыли выделенную полосу для автобусов