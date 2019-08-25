В аудиозаписи, где пресс-секретарь иркутского правительства оскорбляет пострадавших от наводнения, может быть монтаж

В аудиозаписи, на которой пресс-секретарь иркутского правительства оскорбляет пострадавших от наводнения, могут быть признаки монтажа. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, для большей объективности он запросил еще несколько экспертиз.

Ранее в интернет попала запись, на которой пресс-секретарь Ирина Алашкевич называет жителей города Тулун, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным «бичевнёй». Сама чиновник называет запись сфальсифицированной.