В Ульяновске уволили одного из росгвардейцев, отказавшихся реагировать на правонарушение, сославшись на обед

Результатом внутренней проверки стало увольнение со службы одного из сотрудников Росгвардии, другой – привлечен к дисциплинарной ответственности, как и его начальство. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное ранее в соцсетях. На нем девушка рассказывает, что обратилась за помощью к росгвардейцам, когда увидела, как нетрезвый мужчина угрожает водителю такси. Все это происходило в нескольких десятках метров от силовиков, которые в тот момент покупали еду. Обращение девушки они проигнорировали.

Девушка также рассказала, что конфликт возник из-за того, что водитель такси отказался вести пьяного мужчину. Тот начал вести себя агрессивно и разбил в машине окно.

После появления этого ролика в сети в Росгвардии сообщили о проведении служебной проверки.