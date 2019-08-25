Космический корабль «Союз» вновь попытается пристыковаться к МКС во вторник

Об этом в твиттере написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, за день до этого экипаж станции в ручном режиме перестыкует другой аппарат. Он назвал ситуацию сложной, но контролируемой.

Накануне утром у «Союза» с роботом Федором на борту возникли проблемы при попытке пристыковаться к Международной космической станции. Причиной сбоя называли работу системы на борту МКС. Сейчас корабль находится на орбите в ожидании повторной попытки. Как сообщалось, в случае неудачи он может быть затоплен.