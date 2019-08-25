Тысячи демонстрантов снова вышли на марш в одном из районов Гонконга

Опасаясь беспорядков, в этом районе власти закрыли станции метро, — об этом сообщает ТАСС. Среди требований демонстрантов – освобождение всех задержанных участников акций, расследование действий полиции и введение прямых демократических выборов. Участники также намерены добиться полного отказа от идеи ввести закон об экстрадиции. Именно эта инициатива несколько месяцев назад стала поводом для начала волнений. Демонстрации не утихли даже после того, как местные власти объявили о заморозке планов по введению непопулярной реформы.