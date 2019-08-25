Убийца чеченца в Берлине оказался гражданином России

Погибший был членом антитеррористического подразделения МВД Грузии, которое боролась с исламистами.

40-летний мусульманин был убит двумя выстрелами в затылок в 12 часов дня в пятницу в берлинском районе Моабит на пути в мечеть. 49-летний преступник, гражданин России, был схвачен немного позже. Полицейские выудили из реки Шпре также его парик и пистолет марки «Глок».

Имя убитого не разглашается. Первоначально СМИ сообщили о том, что он считается опасным преступным элементом из области исламского терроризма. Он был ветераном второй чеченской войны. Таблоид «Бильд» позднее распространил сведения о том, что убийство могло быть местью за операцию в Грузии, проведенную в 2012 году. Тогда в ущелье Лопота были убиты 14 человек, среди них 11 боевиков из Чечни и Дагестана и 3 члена грузинского спецназа. Погибший принимал в ней участие в составе антитеррористического подразделения МВД Грузии. Кроме того, он был посредником между боевиками и грузинскими военными. В группе исламистов находился также Ахмед Чатаев, который позднее присоединился к сирийской группировке.

В доме задержанного подозреваемого гражданина России найдена большая сумма наличных денег. Семья погибшего считает, что заказчики убийства также находятся в России. Однако пока мотивы и цели убийцы не известны.

Представитель прокуратуры земли Берлин заявил сегодня, что задержанный отказался давать показания. В настоящее время он находится в СИЗО.