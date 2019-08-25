Лидеры «большой семерки» решили, что возвращать Россию в группу еще рано

Эта тема обсуждалась во время саммита во французском Биаррице. Об этом Франс пресс рассказали неназванные дипломатические источники.

Сегодня же президент США сказал, что допускает возможность приглашения Владимира Путина на следующий саммит. На днях именно Дональд Трамп снова поднял тему восстановления формата G8. Однако европейские лидеры напомнили, что с тех пор, как Россия была исключена из международного клуба в 2014 году, в ситуации с Крымом ничего не поменялось.