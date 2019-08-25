«Аэрофлот» замыкает список авиаперевозчиков, в которых пилотами работают женщины

Исследование провел сервис для путешествий FromAtoB. Сообщается, что из более чем четырех тысяч сотрудников-мужчин, лётчиц лишь около пятидесяти. В конце своеобразного рейтинга также находятся компании Emirates, Qatar

Airways, Finnair Oyi. На 1-м месте австралийская QantasLink. Там доля женщин от общего числа пилотов превышает 10%. Как отмечается, средний мировой показатель у авиаперевозчиков примерно в два раза ниже.