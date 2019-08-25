Центризбирком начал инспекцию так называемых «дачных» участков на выборах губернатора Петербурга

Член Центризбиркома Александр Клюкин прибыл в Петербург вместе с сотрудниками аппарата. Как сообщает издание

«Знак ком», сегодня Клюкин встретился с тремя из четырех кандидатов в губернаторы. Вместе с главой петербургского

избиркома Виктором Миненко член ЦИКа пытался убедить их, что выборы за пределами Петербурга пройдут без

нарушений. По данным Клюкина, уже десять тысяч избирателей решили проголосовать на «дачных» участках. Горизбирком

создал эти участки в Псковской и Ленинградской областях после неких консульстаций с какими-то экспертами. Почему

выбраны именно эти регионы — не понятно. Также на «дачных» участках нет видеонаблюдений. Некоторые участки

открыли в малонаселенных пунктах. Официальная позиция Центральной избирательной комиссии — это решение надо

отменить. Оппозиция считает, что за переделами Петербурга будут фальсифицировать выборы в пользу временного

губернатора Петербурга Александра Беглова. Он до сих пор по поводу этих участков не проронил ни слова.

Сотрудники аппарата ЦИК пробудут в Петербурге и Ленинградской области до середины следующей надели.