Губернатор Иркутской обл. вступился за пресс-секретаря, которая,предположительно, оскорбила пострадавших от наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вступился за своего пресс-секретаря, которая, предположительно, оскорбила пострадавших от наводнения местных жителей.

Скандальную аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на начальника своей пресс-службы губернатор Сергей Левченко назвал монтажом. При этом он отметил, что пока это предварительные данные экспертов. Назначена ещё одна экспертиза, не меньше недели понадобится специалистам. После этого можно будет точно определить подлинность записи и возможное наличие признаков монтажа, сообщил глава Иркутской области агентству ТАСС. Его пресс-секретарь Ирина Алашкевич ушла в отпуск на период проверки. «Быдло» и «бичевня» — далеко не все оскорбления, которые звучит на аудиозаписи. Женский голос, предположительно, Алашкевич, высказался по поводу приезда президента Путина в затопленный Тулун, людей, которые с ним встречались и их внешнего вида. Героиня аудиоролика утверждает, что те, кто потерял из-за наводнения своё жильё, оказались в центрах временного размещения в лучших условиях, а они ещё недовольны.

Алашкевич назвала запись сфальсифицированной и теперь ждёт соответсвующих выводов экспертов. Между тем телеканал РЕН ТВ инициировал независимую экспертизу, которая подтвердила: голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич.

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, еще шестеро пропали без вести. Почти 50 тысяч человек пострадали от природной стихии.