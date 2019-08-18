Корреспондента «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полиции на акции в поддержку ЛГБТ

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля задержали на акции ЛГБТ за сопротивление полиции. Об этом сам журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я снимал вчера у Исаакиевского сквера планирующуюся акцию ЛГБТ. В какой-то момент я стоял около автозака, ко мне подошли полицейские, сказали, что на меня будет составлен протокол за переход дороги в неположенном месте. И стали тащить меня в автозак», — рассказал он.

Д.Френкель отметил, что никакого сопротивления он не оказывал, однако в протоколе полицейские указали, что журналист хватал их за одежду и отталкивал. «По видеозаписи «Радио Свободы» видно, что это не правда», — подчеркнул журналист.

Д.Френкель уверен, что задержание связано с его профессиональной деятельностью. По его предположениям, полицейские не хотели, чтобы он снимал происходящее внутри автозака, в то время как оттуда были слышны крики.

Акция в поддержку ЛГБТ сообщества должна была состояться 24 августа, однако всех активистов задержали до того, как они успели развернуть плакаты.