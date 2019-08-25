США и Япония близки к заключению торгового соглашения

Об этом на саммите «группы семи» сказал американский президент Дональд Трамп. Переговоры между представителями двух стран прошли в Вашингтоне еще позавчера. На них был достигнут существенный прогресс. В частности, отмечалось, что Токио согласилось снизить пошлины на американскую говядину и свинину, а Соединенные Штаты, в свою очередь, решили отложить введение дополнительных тарифов на японские автомобили.

Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.