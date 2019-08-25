Авиакомпания «Победа» призвала не создавать ажиотаж вокруг истории с недопуском пассажирки на рейс

Перевозчик считает, что те, кто занимается «потребительским терроризмом и ловит хайп», просто не разобрались в ситуации. Об этом говорится на сайте лоукостера.

Накануне столичный Роспотребнадзор возбудил административное дело. В рамках расследования ведомство намерено выяснить, были ли нарушены ее права, касающиеся проноса на борт ручной клади. «Победа» утверждает, что габариты сумки значительно превышали допустимые, а сама пассажирка опоздала на посадку. Авиаперевозчик со ссылкой на слова самой женщины также назвал недействительной информацию о том, что она летела в Чебоксары на похороны. Ранее об этом сообщалось в прессе.