СК проверяет информацию об отказе тюменских врачей принять девушку с отеком Квинке

Следственный комитет проверяет информацию об отказе тюменских врачей принять девушку с отеком Квинке. Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе регионального СК. Ранее об инциденте сообщило местное интернет-издание 72.ру. По данным журналистов, пациентке не стали помогать, сославшись на окончание рабочего дня. Видео выложено на сайте.

В результате девушку приняли уже в другой больнице. Ее состояние оценивают как удовлетворительное. Свою проверку также проводит областной департамент здравоохранения.