Росгвардия пообещала изучить законопроект, который обязывает силовиков носить хорошо различимые номера

Его внёс в Госдуму сенатор Владимир Лукин.

Отвечает ли законопроект общественному запросу и соответствует ли стандартам безопасности. Именно под таким углом Росгвардия будет изучать документ, сообщил её представитель Валерий Грибакин. От бойцов Росгвардии, а также полицейских требуют носить во время службы номера, которые легко можно прочитать. Это необходимо для того чтобы установить личность силовиков при избиении протестующих. Как в случае с москвичкой, которую полицейский, его лицо было полностью закрыто, номеров на форме не было, ударил задержанную — её вели в автозак — кулаком в живот. Это было 10го числа во время несогласованной акции рядом с администрацией президента. Силовика до сих пор не нашли. Бывший омбудсмен, а ныне сенатор Владимир Лукин предложил, чтобы номер росгвардейцев и полицейских, был на форменной одежде или аммуниции. Без него несение службы не допускается, как и в случае если номер скрыт, говорится в проекте закона, внесённого Лукиным в Госдуму.

Требования ввести обязательную идентификацию силовиков появились на фоне массовых задержаний во время протестных акций. Только в конце июля – начале августа на них были задержаны больше двух тысяч человек. Дело порой доходило до крови. Сотрудники полиции при этом были без жетонов и в балаклавах, чтобы опознать их было ещё сложнее. В прошлом месяце волонтёры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер». Они потребовали нанести на форму полицейских и росгвардии крупные опознавательные номера, чтобы решить проблему анонимности силовиков.

Личности сотрудников силовых ведомств, которые разгоняли людей на акциях за честные выборы, также выявляет антикоррупционный проект «Сканер». На его страницах в соцсетях и месенджере Телеграм публикуются фотографии полицейских и сотрудников Росгвардии с информацией о силовиках.