В тюменской больнице медики не приняли пациентку, сославшись на конец рабочего дня

Девушка нуждалась в срочной госпитализации. О скандале «Эху Москвы» рассказала журналист издания 72.ру Юлия Мальцева.

Сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Ее здоровью ничто не угрожает.

Врачей, отказавшихся принять больную, накажут, — сказала «Эху Москвы» временная глава пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Дембицкая подчеркнула, что жизнь пациентов в подобных ситауциях всегда должна быть в приоритете.