На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к «восьмерке» с участием России

Этот формат прекратил существование после присоединения Крыма.

О том, что тема возвращения России обсуждалась во французском Биарицце, рассказал президент США Дональд Трамп. Он также не исключил, что российского лидера Владимира Путина пригласят на саммит «семерки» в следующем году в качестве гостя. Ранее глава Белого дома уже высказывался на эту тему – он назвал формат G8 с участием России более уместным. О том, что вопрос возвращения Москвы активно обсуждался на переговорах в Биарицце, сообщило и японское агентство Киодо, но содержание этой дискуссии разглашать не будут. В тоже время агентство Франс Пресс отмечает, что страны «Большой семерки» выступили за усиление диалога и координации действий с Россией, но лидеры единодушны во мнении, что говорить о возвращении к жизни G8 пока рано. Против приглашения Москвы накануне высказался и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Такой же позиции придерживается и глава немецкого МИДа Хайко Маас и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Кремле, между тем, отметили, что если приглашение на саммит следующего года поступит, российские власти его рассмотрят.

Россия не видит необходимости возвращения в «большую восьмерку», однако такой сценарий возможен. Об этом «Эху Москвы» говорил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Антон Морозов добавил, что инициативы США в последнее время выглядят оптимистично и доброжелательно, но многие из них остаются пустыми словами и не находят воплощения.

Возвращение в «большую восьмерку» было бы полезно для России, но в текущих условиях это маловероятно, говорил в интервью «Эху Москвы» высказал директор центра международной безопасности Института мировой экономики Алексей Арбатов. Если президент США всерьез будет настаивать на возвращении России, остальные участники «семерки» вряд ли примут такое предложение, считает Алексей Арбатов.