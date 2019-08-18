СМИ: В тюменской больнице не приняли пациентку в связи с окончанием рабочей смены

В тюменской больнице не приняли пациентку в связи со скорым окончанием рабочей смены. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист интернет-издания «72.ру» Юлия Мальцева.

По ее словам, девушка проснулась с сильным отеком, ей вызвали скорую.

«Девушку увезли в больницу «Водников», где врачи отказались ее принимать. Объяснили тем, что их дежурство заканчивается буквально через пять минут, и потому девушке нужно искать другое место. Чтобы не рисковать ее здоровьем, ее увезли в другую больницу», — сказала она.

Ю.Мальцева добавила, что в департаменте здравоохранения пообещали разобраться в случившемся и принять необходимые меры. По данным Депздрава, пациентка сейчас в удовлетворительном состоянии.