Серия одиночных пикетов пройдет сегодня в Петербурге

Организаторы назвали акцию «В защиту Петербурга от единороссов и Сбеглова».

Сменяемые одиночные пикеты пройдут с двух до пяти часов дня в центре Петербурга. Пикеты посвещены единому дню

голосования — восьмому сентября. Оппозиционеры будут призывать голосовать против единороссов как на

муниципальных, так и на губернаторских выборах. Также активисты собираются рассказывать прохожим, как и почему

опозиционным кандидатам мешают во время этой предвыборной кампании. Среди возможных лозунгов любые против

временного губернатора Петербурга Александра Беглова. После того, как политик ушел во время критики своей персоны

в местном Законодательном собрании, некоторые оппозиционеры прозвали его Сбеглов.

Последняя подобная акция прошла в Петербурге неделю назад. Полиция задержала тогда двенадцать человек.