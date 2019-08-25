Главы стран «группы семи» предложили французскому президенту вести переговоры с Ираном от имени G7

Об этом сообщает Франс пресс, ссылаясь на дипломатический источник. Лидеры решили наделить Эммануэля Макрона полномочиями, передать Тегерану послание с призывом о недопущении эскалации в регионе.

Ситуация обострилась после выхода США из сделки по иранскому атому прошлой весной. В исламской республике считают, что оставшиеся участники соглашения, прежде всего европейцы, не до конца исполняют свои экономические обязательства, и поэтому договор в нынешнем виде не имеет смысла.