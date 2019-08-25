«Победа» призвала не заниматься «потребительским терроризмом и ловить хайп» из-за недопуска пассажирки на рейс

Авиакомпания «Победа» призвала пользователей соцсетей и СМИ не заниматься «потребительским терроризмом и ловить хайп» из-за недопуска пассажирки на рейс. Так перевозчик отреагировал на недавний инцидент в столичном аэропорту «Внуково».

Женщина со слезами на глазах умоляет в аэропорту сотрудников допустить её на рейс в Чебоксары. Пассажирка отказалась от части вещей и просит пропустить её к самолёту. Ей отказывают под предлогом того, что посадка закончилась. Такое видео в интернете вызвало резкую критику пользователей соцсетей в адрес перевозчика. Компания «Победа», рейсом которой женщина должна была улететь из Москвы в Чебоксары в среду вечером, выпустила заявление по поводу случившегося. Она утверждает, что пассажирка нарушила правила перевозки — опоздала на посадку на три минуты и вдобавок её ручная кладь была слишком громоздкой. Привести её в соответствие с разрешёнными габаритами женщина согласилась когда двери выхода на посадку уже закрыли, другие пассажиры – 180 человек — уехали на удалённую стоянку к самолёту. В «Победе» со ссылкой на пассажирку, которую не допустили на рейс, опровергли, что она должна была лететь якобы на похороны. В авиакомпании призвали СМИ и пользователей соцсетей «не ловить хайп», не разобравшись в ситуации».

Роспотребнадзор после того как видео с не допущенной на рейс женщиной попало в сеть, возбудил административное дело. Ведомство намерено выяснить, не были ли нарушены права пассажира и уведомляет ли авиакомпания своих клиентов о нормах провоза багажа.