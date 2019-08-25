Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу ослабить санкции против Ирана

Взамен Тегеран должен взять на себя ряд обязательств.

Ирану разрешат продавать ограниченные объемы нефти. За это власти исламской республики должны будут вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и возобновить переговоры в сфере разработки ракет. Такое предложение Эмманюэль Макрон озвучил Дональду Трампу в ходе встречи на полях саммита G7. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников. По его данным, этот план французский президент ранее уже обсудил с главой иранского МИДа. При этом Bloomberg отмечает, что Трамп неоднократно подчеркивал, что выступает против каких-либо уступок Тегерану, поэтому, полагает агентство, глава Белого дома вряд ли согласиться на это предложение. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что этот план «обречен на провал».

США объявили о выходе из ядерной сделки весной прошлого года, остальные участники соглашения это решение не одобрили. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей. Осенью США возобновили санкции, ввели запрет на импорт нефти из Ирана.