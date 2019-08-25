Лидеры стран «Большой семерки» выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Об этом сообщает Франс пресс со ссылкой на дипломатические источники. Впрочем, как сказал один из собеседников агентства, в ходе саммита главы государств сошлись во мнении, что восстанавливать формат G8 пока рано.

Сегодня Дональд Трамп допустил, что на следующий саммит в качестве гостя может быть приглашен Владимир Путин. В преддверии нынешних переговоров именно американский президент заговорил о возвращении к формату «Большой восьмерки».