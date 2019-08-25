Президент Франции предложил американскому коллеге смягчить санкции против Ирана

На саммите стран «Большой семерки» Эмманюэль Макрон высказал мнение, что в обмен на соблюдение Тегераном ядерной сделки и возвращению к переговорам о ракетах, Вашингтон мог бы разрешить продажу ограниченного объема иранской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников. По данным агентства, Макрон уже обсудил эту инициативу с главой иранского МИДа.

США ввели санкции прошлой осенью. Вашингтон объяснял это тем, что хочет лишить правящий режим Исламской республики основного источника дохода.