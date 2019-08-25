Президент США Дональд Трамп допустил, что Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7

По данным ряда зарубежных информагентств возможность возвращения России в групп число участников встреч обсуждалась на саммите в Биаррице.

Перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита во французском Биаррице американский лидер сказал журналистам, что приглашение Путина «вполне возможно». Впрочем, это было допущением, о котором поинтересовались журналисты пресс-пула Белого дома. По данным агентства Рейтер, американский президент подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возможное возвращение Москвы в клуб ведущих экономически развитых держав. Японское агентство Киодо сообщило, что лидеры Группы семи обменялись и мнениями о возвращении к прежнему формату G8 с участием России, однако содержание этой дискуссии не разглашается. Во вторник о том, что в приглашении России в 2020-м есть смысл Трамп говорил с Эмманюэлем Макроном. Пятая республика сейчас председательствует в «семерке». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что если приглашение на саммит следующего года поступит, в Кремле его рассмотрят.

После присоединения Крыма к России и начала военных действий в Донбассе участники существовавшей тогда «большой восьмерки» приняли решение вернуться к формату, существовавшему до 1997. Фактически, Россию исключили из числа участников саммитов группы.