Астронавта Энн МакКлейн заподозрили в первом преступлении, совершенном в космосе

Как пишет газета The New York Times, жалобу руководству НАСА подала её экс-супруга Саммер Уорден. Она обвинила МакКлейн в краже личных данных и незаконном доступе к банковским счетам. Астронавт признала, что следила за движением финансов через компьютер из космоса, однако утверждает, что речь идет о средствах, которые и после развода остались совместными. Сейчас в инциденте разбирается управление Генерального инспектора НАСА.