Во вчерашнем празднования в честь Дня российского флага, по подсчетам мэрии, участвовали полмиллиона человек

Об этом говорится на сайте столичных властей. Центральным событием стал митинг-концерт на проспекте академика Сахарова. Днем на него якобы пришли 110 тысяч человек.

Между тем, по подсчетам сайта «Медуза», эта цифра завышена примерно в пять раз. Из-за концерта в центре Москвы были отклонены все заявки на проведение протестных акций. Как стало известно корреспонденту «Эха», среди участников оказалось немало сотрудников бюджетных учреждений, которых заставили прийти митинг.