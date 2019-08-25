Серия одиночных пикетов пройдет сегодня в Петербурге
Организаторы назвали акцию «В защиту Петербурга от единороссов и Сбеглова».
Сменяемые одиночные пикеты пройдут с двух до пяти часов дня в центре Петербурга. Пикеты посвещены единому дню
голосования — восьмому сентября. Оппозиционеры будут призывать голосовать против единороссов как на
муниципальных, так и на губернаторских выборах. Также активисты собираются рассказывать прохожим, как и почему
опозиционным кандидатам мешают во время этой предвыборной кампании. Среди возможных лозунгов любые против
временного губернатора Петербурга Александра Беглова. После того, как политик ушел во время критики своей персоны
в местном Законодательном собрании, некоторые оппозиционеры прозвали его Сбеглов.
Последняя подобная акция прошла в Петербурге неделю назад. Полиция задержала тогда двенадцать человек.