На Международном авиационно-космическом салоне примут дополнительные меры безопасности после жесткой посадки А-321

Особое внимание уделят скоплению птиц в районе аэродрома, — рассказал источник ТАСС. МАКС-2019 будет проходить в Жуковском со следующего вторника по воскресенье.

Рейс Москва – Симферополь, вылетавший из аэропорта Жуковский 15 августа, совершил жесткую посадку на кукурузном поле. В двигатели лайнера попали птицы. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Пилотам присвоено звание Героев России.