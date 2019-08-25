Сумма отступных по Брекзиту может оказаться значительно меньше оговоренной ранее

Как ожидается, во время сегодняшнего саммита стран «Большой семерки», британский премьер Борис Джонсон объявит о том, что Лондон выплатит Брюсселю не 39 миллиардов фунтов стерлингов, а всего лишь 9.

В прошлом месяце новый глава правительства пообещал сократить отступные в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения. При любом варианте развития событий Джонсон намерен завершить Брекзит к намеченному сроку – конце октября.