Космический корабль «Союз» с роботом на борту попытаются состыковать с МКС послезавтра утром

Это подтвердили в Роскосмосе.

Повторную стыковку наметили на 6.12 вторника. В ручном режиме её проведёт экипаж космического корабля «Союз», который сейчас работает на МКС – Александр Скворцов, американский и европейский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано. Первую стыковку планировали провести сутки назад. Однако на борту космической станции возникли проблемы с усилителем системы автоматической стыковки Курс. Из-за этого транспортный пилотируемый корабль Союз с человекоподобным роботом Фёдор завис и стал отдаляться от космической станции, а затем отошёл от неё на безопасное расстояние. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в твиттере накануне вечером уточнил дату повторной попытки стыковки. Чиновник признал: ситуация с неудавшимся присоединением корабля с МКС сложная, но находится под контролем. Робот Фёдор, который должен оказаться на стации, был разработан для спасательных операций, но по указанию Дмитрия Рогозина его адаптировали для пилотирования космического корабля. Предполагается, что робот проведёт на МКС, если удастся осуществить с ней стыковку, около двух недель.

«Союз» стартовал с «Байконура» в четверг. Впервые пилотируемый корабль вывела на орбиту ракета «Союз-2».