Судан начал переговоры с США об исключении из списка стран-спонсоров терроризма

Слова нового премьер-министра Абдаллы Хамдука приводит телеканал Al Hadath. Кроме того, власти государства обратились в МВФ по поводу реструктуризации задолженности. По подсчетам правительства, для выхода из кризиса бюджету в ближайшие два года понадобится 8 миллиардов долларов.

Судан был включен в список стран-спонсоров терроризма в 1993 году. Из-за этого страна оказалось под действием оружейного эмбарго, а местные банки были ограничены в работе с зарубежными партнерами.

Новое временное правительство заработало в стране в среду. В апреле армия свергла многолетнего лидера Омара аль-Башира.