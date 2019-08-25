Израильская авиация нанесла превентивные удары по иранским объектам в Сирии

Как заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, в Израиле готовы к любому сценарию дальнейшего развития событий.

Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс» и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска. Целью было названо предупреждения атаки иранских беспилотников на израильские цели. Глава кабинета министров еврейского государства лично подтвердил позицию своих военных, что Израиль ночными ударами по Сирии сорвал планы Тегерана по атаке на страну. В Тель-Авиве допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах. Нетаньяху заявил: «Мы будем и впредь принимать решительные действия против Ирана и его сателлитов. Наши силы действуют в каждом секторе против иранской агрессии». Между тем, сирийское информагентство САНА сообщило, система противовоздушной обороны страны отражает нападение на Дамаск. В небе над городом прогремело несколько взрывов. Данных о погибших или пострадавших не поступало.

Атаки на различные объекты военной инфраструктуры в Сирии Израиль проводит с достаточной регулярностью. Как минимум трижды с начала лета ударам подвергались Дамаск и территории в провинции Хомс.