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10:00, 25 августа 2019

В Росгвардии обещали ознакомиться с законопроектом, который обяжет сотрудников носить идентификационные номера

В Росгвардии обещали ознакомиться с законопроектом, который обяжет сотрудников ведомства носить идентификационные номера на службе. Соответствующая законодательная инициатива ранее была внесена на рассмотрение Госдумы

В Росгвардии изучат законопроект, в том числе — насколько он  отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности – так в ведомстве отреагировали на появление инициативы, с которой выступил бывший омбудсмен, сенатор Владимир Лукин. Он предложил обязать сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо различимые идентификационные номера. Это, по мысли автора законопроекта, будет дисциплинировать силовиков и станет дополнительной гарантией защиты граждан от произвола. Инициативу внесли в Госдуму на фоне протестных акций в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов. После митингов активисты обвиняли силовиков в необоснованном применении силы к демонстрантам. При этом привлечь к ответственности росгвардейцев практически невозможно, поскольку на них не распространяется закон, обязывающий сотрудников силовых структур носить нагрудный знак.

Ранее в Кремле, комментируя разгоны протестных акций, подчеркивали, что действия правоохранителей были «абсолютно оправданными». При этом там назвали абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы.



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