Лидеры стран «Большой семерки» обсудили на саммите возвращение формата G8

Об этом агентству Kyodo рассказал представитель японской делегации. Разглашать подробности он не стал. Встреча лидеров во французском Биаррице началась накануне. В преддверии саммита американский лидер Дональд Трамп публично высказался в поддержку возвращения России в международный клуб. Однако главы европейских стран-участниц G7 эту инициативу не поддержали. Они напомнили, что с тех пор как в 2014 году на фоне крымских событий формат перестал существовать, в украинском вопросе ничего кардинально так и не поменялось.