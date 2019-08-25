Росгвардия изучит предложение об идентификации сотрудников

Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму сенатор Владимир Лукин. Об этом сообщает ТАСС. При этом он отметил, что нагрудный знак оказался неудачным решением: мелкий шрифт и блестящая поверхность затрудняют его чтение, а сам знак легко скрыть. Лукин считает, что наличие идентификационного номера дисциплинирует силовиков и станет дополнительной гарантией защиты граждан от произвола.

Прошедшие в столице акции за честные выборы запомнились массовыми жесткими задержаниями. При этом сотрудники силовых ведомств все чаще носят на таких митингах маски, скрывающие лицо.