Израильская авиация нанесла удары по иранским объектам в Сирии. Премьер-министр Израиля Бинтямин Нетаньяху заявил, что тем самым предотвращена атака беспилотников по территории еврейского государства.

Ранее сирийское информагентство САНА сообщило, что система противовоздушной обороны Сирии отражает нападение на Дамаск. В небе над городом прогремело несколько взрывов. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Израильские военные ранее допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.