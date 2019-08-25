Истек срок блокировки счетов Михаила Абызова

Арест был наложен в рамках расследования дела о мошенничестве против бывшего министра…

Михаил Абызов под стражей находится с мая. По версии следствия, еще до назначения в Белый дом чиновник создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Активы бывшего министра открытого правительства арестовали в три этапа. Так суд по просьбе следствия наложил арест на участки и дома в Подмосковье, квартиры, акции и деньги на счетах. Вопреки дальнейшим требованиям СК суд на этой неделе снял часть ограничений. Блокировка будет снята со счетов сына Абызова и ряда оффшорных компаний. Речь идет о сумме в почти миллиард рублей.

Михаил Абызов не признает вину.